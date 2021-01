Plunderingen en vernielingen na demonstratie in Eindhoven, stad urenlang onrustig

Demonstranten hebben in de binnenstad van Eindhoven op grote schaal vernielingen aangericht en winkels bij het station geplunderd. Dat gebeurde nadat een illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen door de politie was beëindigd. De politie zette daarbij traangas in.

Het bleef daarna lang onrustig in de binnenstad. Groepjes relschoppers misdroegen zich urenlang en richtten vernielingen aan. Rond 20.30 uur was er nog steeds een aantal relschoppers op straat, maar was volgens de politie de rust zo goed als teruggekeerd.

Omstreeks 14.00 uur greep de politie in toen een verboden demonstratie tegen coronamaatregelen uit de hand liep. Het 18 Septemberplein werd schoongeveegd. Rond 15.30 uur keerden demonstranten terug op het plein. Dat deden ze omdat het voertuig met het waterkanon van de politie een lekke band had. Vervolgens besloot de politie traangas te gebruiken en richtten de demonstranten op verschillende plekken een ravage aan.

Zo werden er fietsen en auto's in brand gestoken, onder meer een auto van ProRail bij het station. Het trein- en busverkeer vanaf het station werd stilgelegd. Daarna werd het station zelf een doelwit van de demonstranten. Ze plunderden daar winkels en gooiden ruiten in. Ook de stationspiano werd vernield.

Fietsen uit de stalling van het station werden gebruikt om barricades op te werpen tegen de ME.

Onder meer de Jumbo op het station werd geplunderd: