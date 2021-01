Demonstranten richten vernielingen aan en plunderen winkels in Eindhoven

Demonstranten hebben in de binnenstad van Eindhoven op grote schaal vernielingen aangericht en winkels bij het station geplunderd. Dat gebeurde nadat een illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen door de politie was beëindigd. De politie zette daarbij traangas in.

Rond 15.30 uur keerden demonstranten terug op het 18 Septemberplein, waar de politie eerder had ingegrepen. Dat deden ze omdat het voertuig met het waterkanon van de politie een lekke band had. Vervolgens besloot de politie traangas te gebruiken en richtten de demonstranten op verschillende plekken een ravage aan.

Zo werden er fietsen en auto's in brand gestoken, onder meer een auto van ProRail bij het station. Het trein- en busverkeer vanaf het station werd stilgelegd. Daarna werd het station zelf een doelwit van de demonstranten. Ze plunderden daar winkels en gooiden ruiten in.

Onder meer de Jumbo op het station werd geplunderd: