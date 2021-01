Opmars VVV duurt voort met nipte zege bij Twente: 'Dit zijn wel bonuspunten'

De opmars van VVV-Venlo in 2021 duurt maar voort. Het team van coach Hans de Koning boekt bij FC Twente zijn derde zege in vier eredivisieduels (0-1), een paar dagen nadat ook al de kwartfinales van het bekertoernooi is bereikt.

Torino Hunte maakte twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt met een bekeken schot. Dat was tegen de verhoudingen in, want Twente creëerde veel meer kansen en had een veldoverwicht.

VVV sluit aan bij de subtop

Twente had bij winst naar de zesde plaats in de eredivisie geklommen, maar de ploeg van Ron Jans won dit jaar alleen nog van FC Emmen. VVV handhaaft zich op de veertiende plaats, maar sluit wel aan bij de subtop.

De Koning: "We stijgen nog niet op de ranglijst, maar wel in punten." Matchwinner Hunte vult aan: "Ik zou niet zeggen dat je je veilig speelt, maar dit zijn wel bonuspunten. Onderin is het vrij heet."