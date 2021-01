Zonnecelauto’s gaan strijd aan met auto-industrie, maar kan dat in ons klimaat?

Lightyear is een Nederlandse startup met veel ambitie en bij het grote publiek vooral bekend van de Australische zonne-auto's. Veel startups sneuvelen voor de streep van de finish, of het Lightyear lukt is de vraag.

Twee startups zijn inmiddels een stuk verder dan een zonneceldak als extraatje. Het Nederlandse Lightyear belooft dat de auto 12 kilometer kan rijden op elk uur zon. Als het regent is dat geen probleem: het bereik van de auto is maar liefst 725 kilometer. Het eerste model is prijzig; liefhebbers van groen rijden zullen 150.000 euro moeten neertellen. Lightyear wil in 2024 een goedkoper model op de markt brengen.

Lange tijd werd het gezien als luchtfietserij. In 2019 zei een bestuurder van BMW dat een zonneceldak op een personenauto technisch onhaalbaar was, een "gimmick." Het kleine oppervlakte van de auto zou te weinig stroom opleveren om de auto aan te drijven. Ook Tesla-baas Elon Musk geloofde er niet in om die reden. Maar hij kwam terug op zijn oordeel: de Cybertruck zal een zonneceldak als optie krijgen .

Goed nieuws voor wie een elektrische auto nog niet groen genoeg is. Dit jaar komt de eerste luxueuze personenauto met ingebouwde zonnecellen op de markt: de Lightyear One. Vanuit de hele wereld is er interesse voor het Nederlandse bedrijf dat al 8 jaar werkt aan de ontwikkeling ervan. Onderzoeksinstituut TNO verwacht dat het principe van zonnecellen op je autodak uiteindelijk de standaard zal worden.

De Duitse startup SONO pakt het anders aan. Hun Sion moet in 2022 op de markt komen. De auto is minder geavanceerd dan de Lightyear. Op een volle accu kan je 255 kilometer rijden. De zon kan 34 kilometer per dag opleveren, belooft het bedrijf. De prijs is 25.500 euro. "Wij willen deze auto bereikbaar maken voor de massa," zegt mede-oprichter Laurin Hahn. SONO doet er alles aan om de prijs laag te houden. Zo is de auto beschikbaar in één kleur, is er één model, wordt de auto extern gebouwd in Zweden en wordt veelal bestaande technologie gebruikt.

Naast besparing ook gemak

Bonna Newman, programmamanager Mobiliteit op Zonne-energie bij TNO, denkt dat het principe van zonnecellen op het dak van elektrische auto's over tien jaar al behoorlijk zijn ingeburgerd is. "Er is een grote toekomst is voor zonne-energie op voertuigen, omdat het naast besparing ook veel gemak biedt. Het maakt mensen veel onafhankelijker."

TNO werkt samen met Lightyear en SONO om de technologie te verbeteren, bijvoorbeeld door zonnecellen efficiënter te maken. De zonne-energie zal het opladen van dergelijke auto's niet helemaal kunnen vervangen. Het is vooral een manier om minder te hoeven laden, zelfs in Nederland. "In Nederland geeft zo'n zonnepaneel 25 procent van de totale energie die je auto per jaar nodig heeft. Dat betekent 25 procent minder opladen. Dat scheelt geld en je bent minder afhankelijk van oplaadpunten."

De populariteit van auto's met zonnepanelen hangt samen met de populariteit van elektrische auto's, denkt econoom Mathijs Bouman. "Tien jaar lijkt mij optimistisch, maar het zou kunnen. Je moet kijken naar de verhouding tussen de prijs van deze zonnepanelen en het gemak van laden. Die zonnepanelen zijn waarschijnlijk erg duur, als er straks overal oplaadpunten zijn, is het niet nodig om dat geld uit te geven."

Concurreren met 'normale' auto's

SONO en Lightyear zien elkaar niet als concurrenten. "We concurreren vooral met de verbrandingsmotor," zegt Jona Christians van SONO. "De gevestigde autofabrikanten zijn niet wendbaar genoeg. Ze volgen hun eigen bedrijfsmodel." De machtige Duitse auto-industrie zal flink worden opgeschud door bedrijven als SONO. "Sommigen zullen dat niet overleven," denkt hij.

Dat er bij een grote technologische verandering grote bedrijven omvallen, is logisch, denkt econoom Mathijs Bouman. "De Duitse auto-industrie heeft bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in technologieën op het gebied gas. Veel van deze investeringen kunnen ze afschrijven." Volgens Bouman lopen deze bedrijven al jaren achter op dit gebied.

Er zijn meer zonnecelauto's in ontwikkeling. De Fisker Ocean moet eind 2022 het levenslicht zien. En de opvallende tweezitter Amerikaanse Aptera zal eind 2021 in Amerika worden geleverd.