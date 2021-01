Van Aert troeft Van der Poel af in strijd om wereldbeker, Alvarado klaar voor WK

Van der Poel aan het elastiek bij Van Aert in laatste wereldbeker van het seizoen - NOS

Wout van Aert heeft zowel de dagzege als het wereldbekerklassement op zijn naam geschreven bij het veldrijden. In het Belgische Overijse pakte hij zondagmiddag op overtuigende wijze (en voor het eerst in zijn carrière) de zege. Van Aert bleek een maatje te groot voor iedereen, de enige die nog enigszins kon volgen was - uiteraard - Mathieu van der Poel, maar het bleek niet voldoende. Een lekke band bezorgde de Nederlander al vroeg in de wedstrijd een flinke achterstand ten opzichte van de Belg. Zowel de strijd voor het eindklassement in de wereldbeker en de dagzege ging tussen de twee veldrijders. Van Aert kon de huidige wereldkampioen gedurende de wedstrijd maar moeilijk van zich afschudden. Maar de twee namen zo'n grote afstand van de andere renners dat de Belg het wereldbekerklassement wel al veilig had gesteld. In Overijse had Van Aert de eerste of tweede plek nodig om de wereldbeker te winnen. Twee keer naar de grond Na de lekke band van Van der Poel en daarmee een opgelopen achterstand van een halve minuut op Van Aert kon de Nederlander nog wel de kracht vinden om het gat weer te dichten tot zo'n tien seconden. Maar de achtervolging op zijn rivaal kostte zoveel adem dat Van der Poel niet verder kwam en weer even terugzakte. Een tweede val in de zesde van acht rondes bleek de mokerslag voor de huidige wereldkampioen. Van Aert hoefde daarop alleen nog maar de wedstrijd naar huis te rijden en dat deed hij. Van der Poel eindigde uiteindelijk op ruim een minuut achterstand. De Belg gaat door de dubbele winst met een zelfverzekerd gevoel naar het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende volgend weekend, mits deze doorgaat.

Alvarado wint laatste wereldbekerwedstrijd en maakt diepe buiging - NOS

Eerder op de dag veroverde Ceylin Alvarado de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen. De 22-jarige Nederlands, Europees en wereldkampioene, die zaterdag ook won in Hamme, reed op een glibberig parcours al in de eerste ronde weg. Denise Betsema sloot aan en even later meldden ook Lucinda Brand en Manon Bakker zich. Brand wist als beste loper van de vier Bakker en Betsema, die vaak uitgleed, te lossen. Alvarado brak niet, nam in de voorlaatste ronde weer de leiding en stond die niet meer af. Brand had al drie van de vorige vier wereldbekerwedstrijden gewonnen en was al zeker van de eindzege in het klassement.