Ingebroken in huis Oranjes in Italië

In het huis van de koninklijke familie in Toscane is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De inbrekers zijn over het hek geklommen en hebben een deur geforceerd.

Het huis van de Oranjes staat in het plaatsje Tavarnelle Val di Pesa. De bewaking was niet aanwezig. De inbrekers zouden ervandoor zijn gegaan in een auto van de koninklijke familie, die later werd teruggevonden. Ze hebben niets van waarde meegenomen, meldt de Italiaanse krant Il Messaggero.

Er waren geen leden van de koninklijke familie aanwezig, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst, die de berichtgeving bevestigt en verder geen mededelingen wil doen.

De Italiaanse politie onderzoekt de zaak.