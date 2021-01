RIVM: 4924 nieuwe besmettingen, nog slechts lichte daling

Test - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4924 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 547 minder dan gisteren. Het is ook lager dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5241 mensen positief getest werden. Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests nog steeds,, zij het dat dit niet meer zo hard gaat. Ten opzichte van vorige week liep het aantal besmettingen 8 procent terug, tegen 22 procent de week ervoor. De vraag is wat de komende weken het effect van de avondklok gaat zijn. Gunstig is dat het percentage positieve testen bij de GGD's ook verder terugloopt, Dat is inmiddels volgens het 'coronadashboard' van de overheid 10,4 procent, tegenover 11,7 in het laatste weekoverzicht van het RIVM.

Grafiek besmettingen - NOS

In de ziekenhuizen stabiliseerde de situatie al eerder; de gemiddelde bezetting blijft al een tijdje ongeveer op hetzelfde niveau. De voorbije dag nam de bezetting licht toe. Er liggen nu 2347 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2306), van wie 680 op de IC (gisteren: 673), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

ZIekenhuizen corona 24 januari 2021 - NOS

30 overleden covid-patiënten Het aantal doden gaat wel duidelijk omlaag, Bij het RIVM werden 30 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 89. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 79 doden per dag, tegen 92 doden per dag een week eerder. In het weekeinde zijn de overlijdenscijfers vaak lager. Het gaat hier om de officiële doden; het werkelijke aantal is blijkens de oversterftecijfers van het CBS hoger.

Doden corona 24 januari 2021 - NOS

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. De trend daar is de afgelopen weken gunstig. Er zijn nu 736 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 817. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.