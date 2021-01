Brugge en zijn Nederlanders nemen nog meer afstand van Genk en Van den Brom

In de Belgische Jupiler League blijft Club Brugge de dienst uit maken. De ploeg van de Nederlandse basisspelers Noa Lang, Bas Dost, Stefano Denswil en Ruud Vormer won zondagmiddag thuis de topper tegen Genk met 3-2.

Genk, waar John van den Brom sinds begin november hoofdtrainer is, is de nummer twee van België, maar de achterstand op Brugge is nu opgelopen tot elf punten.

Nederlandse makelij

Twee van de drie Brugse doelpunten waren van Nederlandse makelij. Dost opende in de zevende minuut op aangeven van Lang de score. Vormer was na rust verantwoordelijk voor de 2-2. Bij het winnende doelpunt van Brandon Mechele was de assist opnieuw van oud-Ajacied Lang.

Tussendoor hadden Junya Ito en Bastien Toma gescoord voor Genk, maar dat kon de vijfde overwinning op rij van Brugge niet verhinderen.