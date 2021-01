De Laat pakt tweede bronzen medaille op EK shorttrack

Itzhak de Laat heeft zijn tweede bronzen medaille op de EK shorttrack veroverd. Hij kwam in de A-finale van de 1.000 meter als derde over de streep, achter Semjon Jelistratov en John-Henry Krueger.

Voor Sjinkie Knegt waren de halve finales het eindstation. Knegt, die zaterdag nog brons pakte op de 1.500 meter, moest De Laat en Roberts Kruzbergs voor zich dulden en kreeg bovendien nog een straf.

De derde Nederlandse deelnemer op de 1.000 meter, Dylan Hoogerwerf, strandde in de kwartfinales. Hij kwam daarin een paar centimeter tekort voor een plaats in de halve finales.

Allroundklassement

De strijd om de allroundtitel ligt, met alleen nog de superfinale te rijden, nog volledig open. Konstantin Ivliev, voorafgaand aan de 1.000 meter tweede, is weggezakt, nadat hij een straf kreeg in de kwartfinales van de 1.000 meter.

Ook klassementsleider Semjon Jelistratov, die als laatste eindigde in zijn halve finale, was dicht bij uitschakeling, maar kreeg alsnog een plek in de A-finale toebedeeld. Knegt en Kruzbergs werden namelijk (na een straf) uit de uitslag gehaald.

De Laat staat met 34 punten tweede in het klassement. Jelistratov heeft na de 1.000 meter 68 punten verzameld.