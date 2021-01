De Laat derde in allroundklassement EK shorttrack, ook brons op 1.000 meter

Itzhak de Laat heeft op de slotdag van de EK shorttrack twee bronzen medailles veroverd. In de finale van de 1.000 meter kwam hij als derde over de streep en dankzij een tweede plek in de afsluitende superfinale, pakte De Laat ook brons in het allroundklassement.

De 26-jarige De Laat won zaterdag ook al een bronzen plak op de 500 meter.

Semjon Jelistratov was na goud op de 1.000 meter al vrijwel zeker van de allroundtitel. Alleen een straf in de superfinale kon de Rus nog van het goud afhouden, maar dat gebeurde niet. Hij werd zesde. Het zilver in het klassement ging naar Pietro Sighel, die de superfinale won.

Ook Sjinkie Knegt mocht de superfinale rijden, maar hij kreeg daarin een straf en eindigde daardoor als achtste in het algemeen klassement.

Knegt niet in finale 1.000 meter

De 1.000 meter eindigde voor Knegt in een teleurstelling. Knegt, die zaterdag nog brons pakte op de 1.500 meter, overleefde de kwartfinales, maar moest in de halve finales De Laat en Roberts Kruzbergs voor zich dulden en kreeg bovendien nog een straf, waardoor een finaleplek uitgesloten was.

De derde Nederlandse deelnemer op de 1.000 meter, Dylan Hoogerwerf, strandde in de kwartfinales. Hij kwam daarin een paar centimeter tekort voor een plaats in de halve finales.