Oppermachtige Schulting pakt derde Europese allroundtitel op rij

Er staat geen maat op shorttrackster Suzanne Schulting tijdens de EK in het Poolse Gdansk. Nadat ze zaterdag al de Europese titel had gegrepen op de 1.500 en de 500 meter, was de Nederlandse zondagmiddag ook de sterkste op de 1.000 meter. Na haar derde gouden plak kan de allroundtitel haar niet meer ontgaan.

Het is al het derde jaar op rij dat Schulting het allroundklassement op de EK op haar naam schrijft. Ze heeft na drie individuele afstanden 102 punten verzameld en is, met alleen nog de superfinale op het programma, niet meer in te halen door de nummer twee Anna Seidel.

Malisewzka vroegtijdig uitgeschakeld

De grootste concurrente van Schulting in het algemeen klassement, Natalia Maliszewska, verspeelde haar kansen op de allroundtitel al in de kwartfinales van de 1.000 meter. De Poolse kreeg een gele kaart en kon zodoende geen punten verdienen voor het klassement.

