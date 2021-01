De Graafschap neemt revanche op Volendam en vindt aansluiting bij de twee koplopers

De Graafschap heeft in de Keuken Kampioen Divisie goede zaken gedaan in en tegen Volendam. De ploeg van trainer Mike Snoei nam met een 4-1 overwinning drie belangrijke punten mee naar huis.

In de tweede helft was het duel nog geen paar seconden onderweg of de vervanger van Seuntjens, Johnatan Opoku, verdubbelde al de marge. De Graafschap had de smaak te pakken en Van Heertum tekende met een van richting veranderd schot zelfs voor zijn tweede doelpunt: 0-3.

Volendam deed via Martijn Kaars nog wat terug, maar het mocht niet meer baten. De hoop vervloog helemaal toen de Graafschap een kwartier voor tijd met een doelpunt van Camiel Neghli de 1-4 op het scorebord zette. Het was voor de 19-jarige voetballer zijn eerste doelpunt in de eerste divisie.

Stand van zaken

De Graafschap staat nu derde op de ranglijst en heeft nog een achterstand van zes punten op de koplopers Cambuur en Almere City. Die twee clubs kwamen vrijdagavond al in actie en wonnen beiden met klinkende cijfers van hun tegenstander. Jong PSV werd met 5-1 naar huis gestuurd door Cambuur en Almere won met 3-0 van FC Dordrecht.

Zondagavond staat Roda JC nog tegenover Jong Utrecht. Maandagavond komt Jong Ajax in actie tegen Go Ahead Eagles en FC Eindhoven tegen NEC.