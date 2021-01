Kok opnieuw snelste op 500 meter bij wereldbeker in Heerenveen

Femke Kok juicht na het winnen van de 500 meter in Heerenveen - ANP

Bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen in Heerenveen heeft Femke Kok ook de tweede 500 meter op haar naam geschreven. Daarmee schreef de 20-jarige schaatsster geschiedenis, want nog nooit wist een Nederlandse sprintster beide 500 meters te winnen in een wereldbekerweekend. Kok, die zaterdag de eerste 500 meter won en Nederland daarmee voor het eerst sinds 2011 weer wereldbekergoud op de 500 meter bezorgde, was in de tweede omloop wel langzamer. Ze klokte 37,27, terwijl ze op de eerste 500 meter haar persoonlijk record (37,08) evenaarde. Dat kwam ook omdat ze niet kon profiteren van haar tegenstandster Vanessa Herzog, die bij de start onderuit ging.

Angelina Golikova uit Rusland werd met 37,30 (dezelfde tijd als op de eerste 500 meter) opnieuw tweede. Het brons ging dit keer naar haar landgenote Olga Fatkoelina in 37,40. Michelle de Jong, die op de eerste 500 meter al een persoonlijk record (37,79) reed, snoepte daar opnieuw iets vanaf. Ze werd met 37,75 vijfde. Dione Voskamp noteerde op de eerste 500 meter nog de tiende tijd (37,94), maar kwam in de tweede omloop ten val bij de start en eindigde met 41,94 buiten de top-20. "Ik ben heel blij dat ik weer heb gewonnen", vertelde een tevreden Kok na afloop. "Dit is supermooi, maar het was niet vlekkeloos. Mijn tegenstandster viel ook, dus daar schrik je wel even van. Ik probeerde te focussen en goed door te rijden en dat is gelukt."

Superblije Kok: 'Het scheelde niet veel, maar wel net genoeg' - NOS

Dat ze met haar twee zeges geschiedenis schreef, vond Kok bijzonder. "Supercool dat ik de eerste Nederlandse sprintster ben die dat doet. Ik probeerde zo koel mogelijk te blijven. Het scheelde niet veel, maar het was wel genoeg. Mooi dat ik dan toch win!" Geen Leerdam en Ter Mors Kersvers Europees sprintkampioene Jutta Leerdam en Jorien ter Mors reden dit weekend alleen de eerste 500 meter. Leerdam werd zaterdag zesde (37,50) en Ter Mors eindigde met 38,01 als dertiende in Heerenveen. Beide schaatssters rijden later nog wel de 1.000 meter. Hun plaatsen werden op de tweede 500 meter overgenomen door Marrit Fledderus en Isabelle van Elst, die respectievelijk als elfde (38,19) en vijftiende (38,56) eindigden.

De wereldbekerwedstrijden in Heerenveen zijn na vier nationale wedstrijden en de Europese kampioenschappen allround en sprint de eerste internationale wedstrijden van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen hebben een negatieve coronatest afgelegd en verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel. Geen Japan Na dit weekend volgen namelijk nog een wereldbekerwedstrijd en de WK afstanden in Heerenveen. De Japanse schaatsploeg is niet afgereisd naar Nederland voor de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden uit vrees voor besmettingen en omdat er geen kwalificatieplaatsen voor grote toernooien op het spel staan. Ook China en Zuid-Korea ontbreken dit weekend. De WK afstanden zullen de laatste internationale schaatswedstrijd van dit seizoen zijn, want de internationale schaatsunie heeft een streep gezet door de wereldbekerwedstrijden in China en de wereldbekerfinale in Heerenveen.