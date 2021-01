Deze ondernemers laten zien wat hun lockdown-uitgaven en -inkomsten zijn

Ondernemers Juliën van der Slikke, JanBas van Aalderen en Esther Jansen - eigen foto's/bewerking NOS

Het zijn zware tijden voor veel ondernemers. Sinds half december moeten niet-essentiële winkels en sportscholen gesloten blijven. Eerder moesten restaurants en cafés al dicht. Om een beter beeld te krijgen van wat bedrijven nog aan inkomsten overhouden en welke uitgaven daar tegenover staan, vroegen we drie ondernemers hun cijfers te delen.

In een eerdere versie van deze grafiek stond ook de btw-afdracht als uitgave opgevoerd; dat is later aangepast - NOS

Esther Jansen heeft in Alkmaar een winkel met grote schoenmaten en kleding voor lange mensen. Haar enige inkomsten komen nu van haar webshop en de NOW-loonsteun. Op basis van de verkoop tot nu toe heeft ze de omzet voor de hele maand januari ingeschat. Die 20.000 euro is een stuk minder dan wat ze zou verdienen met een geopende winkel. "Ik ben wel net met een extra sale begonnen. Ik gaf al 30 procent korting, die heb ik verhoogd naar 50 procent. Daardoor krijg ik nu veel orders binnen. Met zo'n grote korting verdien ik er niets aan, maar ik moet lucht brengen in mijn voorraad." Ze komt niet voor alle steunregelingen van de overheid in aanmerking. Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de voorraadvergoeding moet je minimaal 30 procent omzetdaling hebben. "En ik had vorig kwartaal -29 procent."

Nieuw steunpakket voor ondernemers Het kabinet kwam afgelopen donderdag met een verruiming van de steun voor bedrijven, goed voor in totaal 7,6 miljard euro: Meer bedrijven kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgen en de maximale vergoeding voor vaste lasten stijgt van 70 naar 85 procent

Bedrijven die na het begin van de coronacrisis gestart zijn, kunnen voortaan ook steun krijgen

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd

Er komt een garantiefonds van 300 miljoen voor evenementen

De maximale NOW-loonsteun gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. Een ondernemer moet minstens 20 procent omzetverlies maken om NOW te krijgen. Dat blijft hetzelfde. Hoeveel loonsteun je krijgt, is afhankelijk van hoe groot je omzetverlies is

Volgende maand opent het loket voor het eerste kwartaal, maar het kan goed dat ze door haar uitverkoopactie nog steeds onder die 30 procent uitkomt. "Ik schiet mezelf een beetje in mijn voet door mijn voorraad te verkopen met zoveel korting. Maar weet je, ik ben ondernemer en wil toch plek vrijmaken voor nieuwe collecties." Ze krijgt wel NOW-loonsteun, want die krijg je al vanaf 20 procent omzetverlies. Maar omdat haar omzet dus niet zo hard gedaald is, moet ze de lonen van haar medewerkers grotendeels zelf betalen. Normaal keert ze ook loon aan zichzelf uit, maar dat heeft ze deze maand overgeslagen.

Esther Jansen in haar winkel met webshopbestellingen - eigen foto

Haar kosten zijn nu veel hoger dan haar inkomsten, ook doordat januari sowieso een dure maand is. Ze moet dan voor het hele jaar verzekeringen en beveiliging betalen."Ik heb de verzekeraar nog gevraagd of ik verspreid over het jaar kan betalen. Maar dan moet ik 6 procent extra betalen, heel vals eigenlijk. Gedeelde smart is halve smart, zou je denken, maar daar doen ze dus niet aan." "Deze maand red ik het nog, maar de lockdown moet wel snel voorbij zijn, anders moet ik steeds meer privé-geld bijleggen", zegt Jansen. "Ik heb dit bedrijf in 20 jaar opgebouwd en kon er goed van leven. Maar toen Rutte een verlenging van de lockdown aankondigde, zakte de moed me in de schoenen." Aan de extra steun waar het kabinet afgelopen week mee kwam, heeft ze niet zoveel. "De instapdrempel blijft 30 procent omzetverlies, dus als ik dat niet haal, verandert er niet zo veel."

De balans - NOS

Juliën van der Slikke is eigenaar van Healthclub Juliën in het Gelderse Lienden. Zijn sportschool draait deze maand naar verwachting een verlies van bijna 2000 euro, waar hij een jaar geleden nog een winst 12.000 euro boekte. Hij heeft sinds corona zo'n 300 van de ongeveer 2100 leden verloren. "Normaliter krijg je in het begin van het jaar veel nieuwe leden binnen. Nu krijgen we alleen maar opzeggingen en is er geen instroom van nieuwe leden." De sportschool is dicht en biedt online lessen aan. Hij heeft het lidmaatschapsgeld voor deze maand wel geïncasseerd, maar leden hebben nog de optie om dat terug te vragen. Zijn omzet kan dus nog tegenvallen ten opzichte van bovenstaande cijfers. Hij heeft wel het geluk dat hij ook andere, meer vaste inkomsten heeft, zoals buurtsportcoaching in opdracht van gemeenten.

Juliën van der Slikke in zijn sportschool - eigen foto

Van der Slikke maakt nog geen gebruik van steunmaatregelen van de overheid, omdat zijn omzet daarvoor nog niet hard genoeg gedaald was. "In onze branche zakt de omzet langzaam. Je verliest beetje bij beetje leden." Dat proces gaat maar door nu de sportschool dicht is. Daardoor verwacht hij later dit kwartaal wel in aanmerking te komen voor NOW-loonsteun. Die krijg je vanaf 20 procent omzetverlies. "Maar als we straks weer open mogen, verwacht ik niet dat we snel naar het oude ledenaantal groeien." Zijn omzet kan dus ook langdurig lager blijven. "Van de oudere doelgroep zijn we er veel kwijtgeraakt. De vraag is hoe happig die zijn om weer naar de sportschool te gaan. Ik hoop dat ons ledental stabiliseert en dat we rond september, als iedereen hopelijk gevaccineerd is, weer kunnen groeien. Steun is wel onontbeerlijk, omdat de periode dat we met negatieve cijfers draaien, veel langer is dan dat de coronaperiode duurt."

JanBas van Aalderen - NOS

JanBas van Aalderen runt twee horecazaken in Groningen: Bistro Bommen Berend en Museumcafé Het Pomphuis. Omdat restaurants en cafés al sinds half oktober dicht zijn, gebruikten we van hem de cijfers van december. Zijn tweede zaak, het Pomphuis, opende hij afgelopen zomer met een compagnon. Die krijgt nu nog geen overheidssteun, omdat het café pas na het begin van de coronacrisis is geopend. Ze waren al jaren bezig met het opzetten van de zaak. "In de zomer dachten we dat we het wel zo'n beetje gehad hadden. We konden ons niet voorstellen dat weer alles dicht moest", zegt Van Aalderen.

JanBas van Aalderen (rechts) en compagnon Nick Nijboer voor hun zaak - eigen foto