Van Nieuwenhuizen wil vasthouden aan vliegveld Lelystad maar "kwestie voor volgend kabinet"

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen (VVD) vindt dat vliegveld Lelystad er nog steeds moet komen. Ook al zijn er door de coronacrisis veel minder vliegbewegingen en is de stikstofcrisis er ook nog.

In het tv-programma Buitenhof zei ze dat de beslissing niet meer aan het demissionaire kabinet is, maar aan een volgend kabinet. "We weten niet hoe de luchtvaart zich precies zal blijven ontwikkelen", zegt Van Nieuwenhuizen, maar "dat we blijven vliegen staat vast".

Op de vraag of ze - nu het aantal vluchten gedecimeerd is en het onzeker is hoe de luchtvaart zich na de crisis ontwikkelt- denkt 'doe maar niet' zegt ze: "Ik denk 'doe maar wel'."

Van Nieuwenhuizen benadrukt dat er door het nieuwe vliegveld geen extra vluchten bij komen, maar dat die vluchten worden verplaatst. "Mensen studeren overal, hebben familie overal, willen op vakantie, dat blijft."

Controversieel

De meningen over het openen van Lelystad Airport, dat Schiphol moet ontlasten door het overnemen van vakantievluchten, lopen uiteen, ook binnen het (demissionaire) kabinet.

Tegenstanders van het nieuwe vliegveld hopen dat een nieuw kabinet een ander besluit neemt. Actiegroepen, waaronder 'Red Gelderland', riepen de Tweede Kamer al op om het onderwerp controversieel te verklaren nu het kabinet demissionair is.

"Als je reëel bent dan weet je dat dit een onderwerp is waar verschillend over gedacht wordt en dat het controversieel wordt verklaard", aldus Van Nieuwenhuizen.