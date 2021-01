Skiër Feuz opnieuw de snelste op legendarische Hahnenkamm-afdaling

Beat Feuz heeft zijn zege van vrijdag op de afdaling in Kitzbühel twee dagen later nog eens dunnetjes overgedaan. De routinier was op de legendarische Streif opnieuw de meest onverschrokken skiër.

De 33-jarige Zwitser moest in de eerste helft van de race nog iets toegeven op de Fransman Johan Clarey, maar wist dat met een diepe, aerodynamische zit, solide sprongen en strakke racelijnen op het tweede deel meer dan goed te maken.

Clarey, die net als Feuz geklokt werd op een topsnelheid van ruim 145 kilometer per uur, gaf 0,17 toe. De Oostenrijker Matthias Mayer deed nog een serieuze aanval op Feuz' tijd, maar moest na zijn tweede plaats van vrijdag nu op 0,38 genoegen nemen met brons.