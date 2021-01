Brandstichting bij testlocatie Urk 'grote schok' voor GGD

De uitgebrande teststraat van de GGD in Urk - ANP

Het is onmogelijk om bewoners op Urk nog te testen op het coronavirus bij de testlocatie die gisteravond volledig afbrandde. "De schade is enorm", zegt Sven van der Burg, woordvoerder van GGD Flevoland. Van de containers bij het havengebied in het dorp is "nagenoeg niks meer over". De GGD kijkt wat er nog te redden valt. Zo ligt de teststraat er nu bij:

Urkers bekijken de uitgebrande GGD-teststraat - NOS

De brandstichting is "een grote schok voor ons", zegt Van der Burg. "Al onze mensen zetten zich met hart en ziel in, en dan is dit een flinke een klap in ons gezicht", reageert Cees Verdam, directeur GGD Flevoland. "Het gaat ons niet in de koude kleren zitten." De GGD-medewerkers zijn terecht ontdaan, reageert demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid op Twitter. Hij schrijft dat de brand alle perken te buiten gaat.