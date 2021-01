Meer dan 3600 boetes voor schenden avondklok, 25 aanhoudingen

De politie heeft gisteravond en vannacht meer dan 3600 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. 25 mensen zijn aangehouden, meldt de politie. Zij weigerden te vertrekken of pleegden openlijk geweld.

Sinds gisteravond mag je tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen de straat op met een geldige reden. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste formulieren bij zich om onder de uitzonderingsregels te vallen. Op overtreding van de regels staat een boete van 95 euro.

Rustiger dan normale zaterdagavond

Volgens de politie was het beeld na het begin van de avondklok overwegend rustig. Er kwamen ongeveer 20 procent minder meldingen binnen dan tijdens een normale zaterdagavond en - nacht.

De grootste incidenten waren volgens de politie in Urk en Stein. In Urk veroorzaakte een groep jongeren onrust. Politieauto's werden vernield en een teststraat van de GGD werd in brand gestoken. Twee mensen zijn opgepakt en volgens de politie zijn er enkele tientallen boetes uitgedeeld.

In Stein wilden zo'n honderd mensen na 21.00 uur muziek maken en alcohol drinken. Toen de politie ingreep, raakte een agent lichtgewond door geweld van een van de aanwezigen. Ook werd er volgens de politie vuurwerk naar agenten gegooid. Veertien mensen zijn opgepakt.

Meteen handhaven

De politie had al aangekondigd meteen boetes uit te delen voor overtreding van de avondklok.

Vanuit een Amsterdamse woning werd gefilmd hoe een fietser probeerde te ontkomen, maar een motoragent zette de achtervolging in: