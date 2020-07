Boerenprotest bij AH-distributiecentrum Zwolle voorbij

Een protest van boeren bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is voorbij. De burgemeester van Zwolle had geëist dat de boeren om 13.30 uur zouden vertrekken en zij lijken daaraan gehoor te geven. Volgens de burgemeester belemmerden de betogers een "vitale maatschappelijke functie in de regio" en was de verkeersveiligheid in het geding.

De boeren protesteerden sinds vanochtend vroeg met trekkers bij het distributiecentrum tegen een plan van minister Schouten (Landbouw). Zij wil dat boeren minder eiwit geven aan hun koeien om de stikstofuitstoot te temperen. Door het protest konden vrachtwagens het terrein niet meer op en af.

De landbouwsector noemt de maatregel van Schouten slecht voor de gezondheid van koeien en wil ervan af. Ook willen de boeren meer geld voor hun producten, omdat ze extra kosten moeten maken om te voldoen aan de stikstofeisen.

Irritatie bij supermarkten

De afgelopen week is meerdere keren gedemonstreerd bij distributiecentra. Dit was de derde keer dat er boeren bij de AH-vestiging in Zwolle stonden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf stokte door het protest van vandaag de bevoorrading van zo'n 230 winkels. Een gesprek tussen supermarktbranchevereniging CBL en de boeren leidde tot niets.

Een woordvoerder van het CBL zegt dat de supermarkten geen partij zijn in de veevoerdiscussie en dat het ministerie en de boeren er samen uit moeten komen. "We hebben hier wel last van. Het duurt nu al te lang. Demonstreren is een grondrecht. Een bepaalde mate van overlast kunnen we accepteren. Dit gaat wel ver. We doen een dringend beroep op beide partijen om eruit te komen."

Bij het distributiecentrum stonden tientallen trekkers, zoals te zien is op deze beelden: