Boeren blokkeren distributiecentrum AH Zwolle, bevoorrading winkels stokt

De boeren staan sinds vanochtend bij het distributiecentrum van het bedrijf. Volgens RTV Oost staan er ook boeren uit Duitsland. Er is een gesprek geweest tussen de branchevereniging van supermarkten, het CBL, en de boeren. "Dit heeft vooralsnog niet geleid tot het opheffen van de blokkade", meldt de woordvoerder.

Een politiewoordvoerder zegt dat agenten een oogje in het zeil houden.

Het is niet voor het eerst dat boeren actievoeren bij het magazijn van Albert Heijn in Zwolle. Zaterdagmiddag blokkeerden de boeren een uur lang de toegang tot het distributiecentrum. En ook maandag stonden er boeren.

'Niet de juiste weg'

De boeren protesteren tegen de plannen van minister Schouten (Landbouw), die wil dat boeren minder eiwit geven aan hun koeien om de stikstofuitstoot te temperen. De landbouwsector noemt de maatregel slecht voor de gezondheid van koeien. Ook willen de boeren meer geld voor hun producten, omdat ze extra kosten moeten maken om te voldoen aan de stikstofeisen.

"Wij begrijpen de zorgen van de Nederlandse boeren. De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg", zegt een woordvoerder van Albert Heijn, dat in Nederland zo'n 1000 filialen heeft. "Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen."

Gisteren hebben de burgemeesters in de regio Zwolle overleg gehad met verschillende boerenorganisaties. De burgemeesters zeiden na afloop van dat gesprek in een verklaring begrip te hebben voor de situatie waarin de boeren zitten. Wel willen ze dat boeren betogingen vooraf melden. "Er is en blijft ruimte om te demonstreren met trekkers, maar niet op snelwegen. De politie gaat hierop ook handhaven."

Schouten wil gesprek

Eerder deze week onderbrak minister Schouten een werkbezoek aan Zeeland omdat de weg met trekkers werd geblokkeerd. De politie raadde haar af om het bezoek voort te zetten.

De minister zei daar vanochtend over dat ze het afbreken van het bezoek betreurt. "Als je verder wilt komen met elkaar, is het het verstandigst om in gesprek te blijven", zei ze.