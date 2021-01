Politie grijpt hard in bij coronaprotesten in Eindhoven en Amsterdam

Op het Amsterdamse Museumplein en het 18 Septemberplein in de binnenstad van Eindhoven heeft de politie met waterkanonnen, paarden, honden en de wapenstok een einde gemaakt aan verboden demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. In beide steden is met vuurwerk gegooid naar de politie en in Eindhoven gebruikte de politie traangas tegen demonstranten. Na de ontruiming van de pleinen bleef het vooral in Eindhoven nog lang onrustig. Demonstranten en relschoppers richtten vernielingen aan en plunderden winkels. Tientallen mensen werden opgepakt. Beide gemeentes hadden de demonstraties verboden. In Eindhoven werden stenen gegooid, de politie zette traangas in:

Betogers in Eindhoven gooien stenen, politie zet traangas in - NOS

In beide steden hadden honderden mensen zich verzameld, ondanks een demonstratieverbod. In Amsterdam liepen groepen mensen naar het Museumplein. Daar stonden ze aan het begin van de middag in groepjes bij elkaar, sommigen met spandoeken met teksten tegen de regering en tegen de strenge coronamaatregelen. Op beelden was te zien dat lang niet iedereen een mondkapje droeg of afstand hield. De gemeente beschouwde de aanwezige groepjes als één demonstratie. Zo ging het eraan toe bij de ontruiming op het Museumplein en in de omgeving:

De Amsterdamse politie begon rond 15.00 uur met het wegsturen van mensen op het Museumplein, dat sinds 11.00 uur aangewezen is als veiligheidsrisicogebied door de lokale driehoek. Een van de initiatiefnemers noemde de bijeenkomst op het Museumplein eerder een "koffiedrink-actie". De politie kon in het veiligheidsrisicogebied mensen preventief fouilleren. Bij het Museumplein stonden al in de ochtend veel politiebusjes, ook de mobiele eenheid was aanwezig. Met veel agenten, honden, paarden en waterkannonen werd het plein ontruimd:

Politie veegt demonstranten van Museumplein in Amsterdam - NOS