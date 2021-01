Amsterdam en Eindhoven nemen maatregelen vanwege signalen gewelddadig protest

De politie kan in het veiligheidsrisicogebied mensen preventief fouilleren. Bij het Museumplein staan veel politiebusjes, ook de mobiele eenheid is aanwezig.

Het Museumplein in Amsterdam is sinds 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanmiddag willen tegenstanders van de coronamaatregelen weer naar het plein komen, een van de initiatiefnemers noemt het een "koffiedrink-actie". De gemeente Amsterdam meldt dat het besluit is genomen naar aanleiding van de rellen bij het protest van vorige week "en recente aanwijzingen dat opnieuw personen met wapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen".

In Eindhoven wilden de anti-islambeweging Pegida en de actiegroep Nederland in Verzet demonstreren.

Ook in Eindhoven is de binnenstad aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. "Dit vanwege aanwijzingen dat personen die zich bij eerder aangekondigde manifestaties hadden willen aansluiten toch op zondag naar Eindhoven willen komen. Inmiddels zijn daar signalen bijgekomen dat personen met wapens naar de Eindhovense binnenstad willen komen en bereid zijn geweld te plegen", aldus de gemeente.

Vorige week liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam flink uit de hand. Nieuwe demonstraties van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen zijn geannuleerd, maar initiatiefnemer Michel Reijinga heeft aangekondigd "koffie te gaan drinken" op het Museumplein tussen 14.00 en 16.00 uur.

Ook in Eindhoven wordt "koffie gedronken". Dat is op het 18 Septemberplein. Reijinga zegt dat het aan anderen is of ze naar Amsterdam en Eindhoven gaan. In beide steden zijn demonstraties verboden. "Er zijn geen manifestaties, ga terug naar huis" staat op een lichtbord.

In Eindhoven is een groot deel van de binnenstad nu veiligheidsrisicogebied.