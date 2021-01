Verdediger Schuurs keert tegen oude liefde terug in basis van Ajax

Jurriën Timber, de afgelopen wedstrijden nog goed voor een basisplaats, ontbrak in eerste instantie in de selectie van Ajax. De uitslag van een coronatest gooide aanvankelijk roet in het eten, onthulde trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd in Sittard.

"Zijn testresultaat was nog niet binnen", aldus de oefenmeester tegen ESPN. "Inmiddels is dat resultaat er wel, negatief. Dus hij is er gewoon bij. Maar ook als het resultaat wel op tijd binnen was, had Perr Schuurs vandaag gespeeld."

Ook ging Ten Hag nog even in op de vermeende interesse van Borussia Mönchengladbach. Het doorgaans goed geïnformeerde Bild wist te melden dat Ten Hag een telefoontje had ontvangen van de club. "Dat klopt niet", was Ten Hag stellig. "Dit keer is Bild dus niet goed geïnformeerd."