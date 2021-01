AZ smeert Feyenoord eerste thuisnederlaag aan in topper om vingers bij af te likken

De laatste minuten heeft Ajax de touwtjes stevig in handen in Sittard. Vraag is vooral wanneer de tweede goal valt. Zo was Tadic net te besluiteloos met zijn voorzet, nadat hij zichzelf in de zestien knap had vrijgespeeld. En even later was zijn voorzet prima, maar kon de inglijdende Haller net zijn noppen niet tegen de bal zetten.

Fortuna moet steeds verder terug, maar komt er in de omschakeling toch nog af en toe gevaarlijk uit. Zoals zojuist met Semedo, die de bal voor het doel van Onana langs schoof. Een treffer had ook niet geteld, want Semedo stond buitenspel.

Fortuna Sittard-Ajax 0-1