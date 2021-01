Avondklokfeest met honderd mensen in Stein, agent lichtgewond bij ingrijpen

Bij ongeregeldheden in Stein is gisteravond een agent lichtgewond geraakt. Volgens de politie waren zo'n honderd mensen in de Limburgse plaats bij elkaar gekomen en ook na het ingaan van de avondklok om 21.00 uur weigerden ze te vertrekken. Veertien mensen zijn opgepakt.

De groep verzamelde zich aan het begin van de avond in het centrum van Stein. Volgens de politie wilden ze onder meer alcohol drinken en muziek maken. Ook staken ze vuurwerk af en gooiden dat richting agenten. Hierna werd de mobiele eenheid ingeschakeld.

De menigte viel daardoor uiteen in kleinere groepjes, die zich door de binnenstad verspreidden. Rond 23.00 uur was het weer rustig in Stein, meldt de politie.

De politie trok met veel mensen door een de plaats, op zoek naar raddraaiers die met vuurwerk hadden gegooid: