Broch geniet weer van het handbal en stelt zich weer beschikbaar voor Oranje

Toch begon het weer te kriebelen en klopte ze in november afgelopen jaar aan bij Metz met de vraag of ze mee mocht trainen. Broch staat inmiddels met veel plezier weer op het veld bij de Franse club, waar Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade aan het roer staat. "Ik zie het handbal nu anders. Toentertijd was handbal mijn leven, handbal was alles. Nu heb ik mijn leven en geniet ik daarnaast van het handbal."

Broch behoorde jarenlang tot de beste speelsters ter wereld, maar in augustus 2018 zette de 118-voudig international op 27-jarige leeftijd abrupt een punt achter haar loopbaan. "Mijn lichaam blokkeerde volledig, mijn geest wilde niet meer. Ik voelde me helemaal leeg en herkende mijn eigen lichaam niet meer. Ik ben veel te ver gegaan. Ik móést stoppen", verklaarde ze haar keuze destijds.

"De reden dat ik gestopt ben, was dat ik mezelf zoveel druk oplegde en zoveel moest van mezelf. Nu heb ik dat totaal niet", legt de inmiddels 30-jarige Broch uit. "Het is ook niet mijn doel om weer terug te komen op mijn oude niveau. Ik train natuurlijk wel hard, geef honderd procent, en zolang ik er plezier in heb, blijf ik lekker spelen."

Snel bij wedstrijdselectie

Al snel nadat ze weer in training was, vroeg Mayonnade of ze zich aan wilde sluiten bij de wedstrijdselectie van Metz. Broch: "Ik vond eigenlijk dat ik er nog helemaal niet klaar voor was, had een bangig gevoel om weer op het veld te staan. Iedereen is veel sterker en sneller dan ik, dacht ik. Maar ik had ook het gevoel dat ik weer wilde spelen en ik geniet er onwijs van."

Met Mayonnade heeft Broch ook alweer voorzichtig gesproken over het Nederlands team. "Als hij vindt dat ik het team kan helpen, natuurlijk wil ik dan aansluiten, maar het niveau is zó hoog. Ik heb tweeënhalf jaar niks gedaan, mijn spieren niet onderhouden. Dus mijn niveau is nog ver van dat van Oranje. Maar wie weet vindt Mayonnade dat ik in de toekomst wel wat kan toevoegen. We zien wel."