Hoe een boswandeling mét chocomel AZ-spits Boadu weer in vorm kan krijgen

Myron Boadu - AFP

Hij is het goudhaantje van AZ, maar dit seizoen wel een opvallend tamme. Halverwege staat spits Myron Boadu, een van de grootste Nederlandse voetbaltalenten, pas op vier eredivisiegoals. En assists? Welgeteld nul. "Ik denk dat veel talenten de fout maken dat ze denken dat alleen talent ze verder gaat helpen. Maar met hard werken, nog fitter worden en gezonder leven kom je verder", sprak Boadu vorige maand wijze woorden op het eigen clubkanaal. Het zijn lessen die Leeroy Echteld, zijn coach in de jeugd, hem probeerde bij te brengen als ze weer samen van een training op het AZ-complex in de auto terug naar Amsterdam reden. Echteld bracht zijn pupil in die tijd thuis. "We bespraken alles", weet de huidige assistent-trainer van PEC Zwolle nog. Meisjes, school, voetbal. Het kwam allemaal voorbij. "Ik vertelde hem dat er steeds meer verleidingen komen, maar dat je altijd goed moet blijven trainen en je normaal moet gedragen, wil je het redden als prof."

Belangrijke goals in topduels: zo verging het Boadu vorig seizoen - NOS

En dat deed Boadu. Echteld zag hem de afgelopen jaren bij AZ uitgroeien tot een van de smaakmakers van de eredivisie en debutant in het Nederlands elftal. Maar dit seizoen lukt het de nog altijd pas 20-jarige Boadu (nog) niet om die lijn door te zetten. Echteld, die nog altijd goed contact met hem heeft en vol liefde over hem spreekt, ziet dat ook. Volgens de oefenmeester gedraagt het talent zich ook niet op de juiste manier. Toen AZ drie weken terug op bezoek ging bij PEC, de huidige werkgever van Echteld, zei hij daar ook wat van. Schamen voor gedrag Boadu en Stengs "Na afloop heb ik Myron en Calvin (Stengs, red.) opgezocht en heb ik gezegd dat ik me schaamde voor hun gedrag. Het zijn lieve jongens, maar ze moeten zich op het veld niet verwaand gaan gedragen. Dan vind ik dat ze tot de orde moeten worden geroepen." Echteld, die bezig is om zijn trainerspapieren te halen en in de toekomst graag op eigen benen wil staan, stoorde zich aan gebaartjes van de twee AZ-vrienden. Naar hun medespelers, tegenstanders en de scheidsrechter. "Ik zie ze toch nog een beetje als mijn eigen spelers en probeer ze dingen bij te brengen."

Leeroy Echteld in 2017 in innige omhelzing met Calvin Stengs - Pro Shots

De spelers kunnen de kritiek van Echteld, die ze later als assistent bij het eerste van AZ kregen, goed hebben. "Omdat ze weten dat het goed bedoeld is. Ik ben gek op die jongens. Voorheen ging alles vanzelf, nu moeten ze er hard voor knokken." De terugval van Boadu is niet onopgemerkt gebleven. In kranten, talkshows en podcasts kwam het onderwerp vaak voorbij. Ook AZ-icoon Kees Kist mengde zich in de discussie. En ook hij wil Boadu graag helpen.

Quote Als Boadu denkt: die oude lul van een Kist heeft er toch kijk op, is mijn plan geslaagd. AZ-icoon en voormalig Europees topscorer Kees Kist

De oud-winnaar van de Gouden Schoen - met 34 treffers was hij in het seizoen 1978/79 de eerste Nederlander die Europees topscorer werd - uitte allereerst stevige kritiek in De Telegraaf. Kist liet optekenen dat hij zich ergert aan de laconieke houding van Boadu en graag eens een kopje koffie met hem en zijn maatje Stengs drinkt om hen 'keihard de waarheid te vertellen'. Volgens Kist worden de AZ-talenten veel te voorzichtig aangepakt. Geen koffie, maar chocolademelk De uitspraken van de oud-voetballer kwamen ook bij Boadu terecht. Na de bekeruitschakeling tegen Ajax liet hij aan AZ Fanpage weten dat hij openstaat voor een gesprek met de 'legende'. "Ik drink alleen geen koffie, ik drink chocolademelk", sprak de jonge aanvaller. "Ik ben ook liefhebber van chocolademelk, dus dat komt goed uit", reageert Kist desgevraagd. Als oud-spits herkent hij de fase waarin Boadu nu zit. Zijn handen jeuken om hem te helpen. De uitnodiging voor een gesprek kwam dan ook niet uit de lucht vallen.

Paal, lat en enorme missers: dit is nog niet het seizoen van Boadu - NOS

"Ik wil gewoon dat Boadu topscorer van Europa wordt. Ik heb alleen maar goede bedoelingen en het kost AZ geen reet", vertelt Kist, die een aantal jaar terug ook probeerde koffie te drinken met Jozy Altidore, toen de Amerikaanse spits in een mindere fase zat bij AZ. "Toen liet ik ook weten: laat mij nou eens gezellig met hem zitten. Maar dat hield trainer Gertjan Verbeek tegen. Ik denk dat coaches bang zijn dat ik me ergens mee ga bemoeien. Maar ik weet hoe het voelt bij een spits. Details kunnen Boadu over het dode punt helpen." Tip van Van Hanegem Daar kwam de doelpuntenjager van weleer tijdens zijn eigen carrière achter. "Ik was net topscorer van Europa geworden toen Willem van Hanegem, destijds ploeggenoot bij AZ, naar me toekwam. "En toch doe je het niet goed", zei hij." Een beetje verbaasd vroeg Kist aan Van Hanegem wat er volgens hem dan misging. "Hij vertelde me dat als ik iets anders zou gaan staan, ik dan nog makkelijker zou scoren. En warempel: hij had gelijk!", aldus Kist, die met AZ in die tijd de landstitel en drie bekers won.

Kees Kist met de Gouden Schoen in 1979 - AFP