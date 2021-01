Ierse vechter McGregor beleeft weinig plezier aan comeback; knock-out in tweede ronde

Tijdens het gevecht in de Verenigde Arabische Emiraten stond er geen titel in het lichtgewicht op het spel. Tweeduizend toeschouwers zagen hoe de Ierse vechter de eerste ronde nog sterker was, maar zich in de tweede ronde liet verrassen.

Conor McGregor heeft niet heel lang van zijn rentree kunnen genieten. De Ier verloor het gevecht met de Amerikaan Dustin Poirier al in de tweede ronde met een technische knock-out. Voor McGregor, die zijn comeback maakte in het Ultimate Fighting Championship (UFC), was het zijn eerste knock-out in zijn loopbaan.

McGregor is de voormalig kampioen in het licht- en vedergewicht van de UFC. The Notorious (de beruchte) heeft al zeker drie keer zijn pensioen aangekondigd, maar komt daar steeds op terug.

De titel is momenteel in handen van de Rus Khabib Noermagomedov, maar hij kondigde na zijn zege vorig jaar oktober tegen Justin Gaethje (VS) aan te stoppen. De Rus ontnam McGregor in 2018 de wereldtitel in een chaotisch gevecht. Na het gevecht slingerde de Rus een tweet de wereld in waarbij hij een sneer uitdeelde richting McGregor.

"Dit is wat er gebeurd als je van team wisselt, sparringpartners die ervoor hebben gezorgd dat je kampioen werd in hebt geruild en nu alleen spart met kleine kinderen, ver weg van de realiteit", aldus de wereldkampioen.

Rematch met Noermagomedov?

Op een persconferentie na de wedstrijd zei McGregor het respectloos te vinden en daagde daarbij de Rus uit voor een gevecht. Dat lijkt er vooralsnog niet te komen, UFC-baas Dana White benaderde de kampioen na afloop van de wedstrijd tussen Poirier en McGregor, maar kreeg nul op rekest. "Ik ben zoveel klassen beter dan deze gasten, ik verslag ze meteen", was het antwoord van Noermagomedov.