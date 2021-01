'Wat Dumoulin nu gaat doen? Nadenken, met de hond wandelen'

Tom Dumoulin - ANP

Een bizar etmaal voor de Nederlandse wielerwereld. Eerst waren daar de plannen van Tom Dumoulin voor het nieuwe jaar 2021, een etmaal later was daar het besluit van diezelfde Dumoulin om -voorlopig- te stoppen met wielrennen. De opmaat naar een, volgens velen in de wielerwereld, "moedig besluit". Terwijl hij plaatsneemt in de stoel schijnt de Spaanse zon. Hij lacht. "Ik hoop dat dit weer een succesjaar wordt", opent Tom Dumoulin het gesprek. Op dat moment wijst niets, maar dan ook niets erop dat hij enkele dagen later zijn afscheid zal aankondigen. In dat gesprek, dat pas later in de week op de kanalen van Jumbo-Visma zal verschijnen, is er van twijfels bij de dertigjarige Limburger geen sprake. Hij kijkt uit naar het voorjaar, waarin hij voor het eerst de Vlaamse voorjaarsklassiekers gaat betwisten. "We gaan eens een keer kasseien rijden. Dat wordt wel lachen." Ook de Tour komt voorbij ("een heel mooi parcours") en hij bespreekt deelname aan de Spelen ("het is een doel om daar goud te halen").

Nelissen: 'Ik viel wel een beetje van mijn stoel' - NOS

Dagen verstrijken. Dumoulin traint met zijn ploeggenoten, verblijft op een hotelkamer in Alicante. Ondertussen bereidt Jumbo-Visma de publicatie van dat interview voor; vrijdag 12.30 uur worden Dumoulins plannen voor 2021 wereldkundig gemaakt. Wat wil de mens Dumoulin? Ergens in die tussenliggende dagen hakt Dumoulin de knoop door. Hij kan niet zo verdergaan. Hij is ongelukkig. Hij wil niet wéér een jaar ingaan waarin hij moet voldoen aan de torenhoge verwachtingen van iedereen. En al maanden spookt die ene vraag door zijn hoofd: wat wil de mens Tom Dumoulin eigenlijk? Hij concludeert: ik moet er een tijd tussenuit. Zijn besluit valt op dezelfde dag dat de ploeg het interview van eerder in de week de wereld instuurt. Pas 's avonds legt hij zijn besluit voor aan de ploegleiding, die begrip toont en zijn steun uitspreekt voor de man die ze ruim een jaar eerder nog voor veel geld overnamen van Team Sunweb.

Wereldtitel en Girozege in 2017, stoppen in 2021: de Dumoulin-jaren - NOS

Zaterdagochtend wordt Dumoulin wakker. Herboren. Er is een enorme last van zijn schouders gevallen. Zoals hij het een paar uur later verwoordt in een nieuw interview op de site van de ploeg: "Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker, het voelt zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen tijd te nemen voor mezelf." De wielerwereld veert ondertussen verbaasd op. NOS-verslaggever Han Kock volgt Dumoulin al jaren. Zag hij het besluit aankomen? "Nee, nee. Net als iedereen ben ik stomverbaasd, overdonderd en verrast door dit nieuws. Hij had heel veel zin in het nieuwe jaar, althans dat hoorden we gisteren. En nu dit." Analist Danny Nelissen is al even verbaasd. "Ik viel toch een beetje van mijn stoel."

Bondscoach Koos Moerenhout kreeg zaterdagochtend een bericht van Dumoulin, voordat het nieuws wereldkundig werd gemaakt. "Ik moest er ook even van bijkomen. Maar of het een totále verrassing was? Nee. Het was natuurlijk duidelijk dat Tom niet helemaal lekker in zijn vel zat, dat bleek ook wel uit zijn uitlatingen afgelopen seizoen." Bondscoach Moerenhout: 'Moedig besluit' Moerenhout had recent nog contact met Dumoulin. "Dat ging over praktische zaken rond het passen van zijn tijdritpak voor de Spelen, dat heeft hij vorige week gedaan. Hij zou normaliter zeker meegaan naar Tokio. Voor de tijdrit en de wegrace." Moerenhout spreekt nog niet in de verleden tijd. "Het kan nog steeds dat hij in Tokio actief is. Ik wanhoop niet. Maar hij moet hier zelf uitkomen. Het begint bij zijn eigen levensgeluk. Dat bepaalt of je als sporter ook goed in je vel zit en of je presteert."

Tom Dumoulin in 2010, bij de presentatie van het Rabobank Continental Team - ANP

Dat Dumoulin professionele hulp kreeg, wist de bondscoach niet. Hij looft de keuze van de Limburger. "Hij moet nu zelf de conclusie trekken of hij renner blijft. Daar moet hij de tijd voor nemen. Dit is elk geval een moedig besluit. En een juiste stap die hij zet." Nelissen sluit zich daarbij aan. "Ik heb respect voor het besluit. Absoluut. Bewonderenswaardig dat hij dat zo zegt." Volgens Nelissen trok Dumoulin in 2017 een jas aan die hem nooit helemaal goed paste. "Hij zegt het tijdens de huldiging in Maastricht na zijn Giro-zege. Hij kan niet meer anoniem over straat. Het was een last. Als iedereen iets van je wil en je hebt dat niet in jezelf zitten. Je kan alleen toevallig heel goed fietsen. Er komt een verantwoordelijkheid bij die je niet wil."

Joop Zoetemelk en Tom Dumoulin bij de Giro-huldiging in Maastricht in 2017 - ANP

Het contract dat Dumoulin heeft gesloten met Jumbo-Visma, voor naar verluidt drie miljoen euro per jaar tot en met 2022, is volgens Nelissen niet van invloed op het besluit van de Limburger, "Als je geen plezier meer hebt, kun je nog zoveel geld verdienen, maar dan ga je het gewoon niet meer doen." Ploeggenoot Wout van Aert, met wie Dumoulin de Vlaamse klassiekers zou rijden, reageert na afloop van een veldrit zaterdagmiddag: "Voor mij is het een minder grote verrassing dan voor de buitenwereld. Hij heeft een lastig jaar achter de rug en is er lange tijd uit geweest. Dat ging allemaal met ups en downs. Ik hoop dat dit een beslissing is om sterker terug te komen." 'Kan ook dat we hem nooit meer terugzien' Kock besluit: "Wat hij nu gaat doen? Geen idee. Hij gaat voorlopig nadenken, zijn hoofd schoonmaken, met de hond wandelen. En dan nadenken wat hij wil. Hij kan over twee maanden weer de fiets pakken, maar het kan ook dat we hem nooit meer terugzien op de fiets. Hij zei wel dat hij vanmorgen heel opgelucht wakker geworden is, na deze beslissing. Maar goed. De enige die hierover beslist, is Dumoulin zelf."