In beeld: Nederland uitgestorven door avondklok

Tijdens de avondklok die voor het eerst gold was het op sommige plekken onrustig, maar in het grootste deel van Nederland was het tussen 21.00 uur en 04.30 uur stiller dan ooit. Een selectie van indrukwekkende (lege) beelden. Zo was de A2 bij Amsterdam helemaal leeg vannacht:

De A2 vanuit de lucht na het ingaan van de avondklok - ANP

En in het normaal drukke Amsterdam was bijna niemand, zoals op deze pleinen in het centrum:

De Nieuwmarkt in Amsterdam - ANP

De Dam in Amsterdam van bovenaf - ANP

Rijksmuseum in Amsterdam van bovenaf - ANP

Ook in Haarlem was het stil:

Een vrouw laat haar hond uit in een uitgestorven Haarlem - ANP

Een maaltijdbezorger in een lege straat in Haarlem - ANP

Een leeg centrum in Erp:

Een verlaten centrum van Erp - ANP

En waar het normaal op zaterdag altijd druk is op het Amorsplein in Maastricht, is er nu niemand te zien:

Ook het Amorsplein in Maastricht is stil - ANP

Hetzelfde geldt voor Groningen:

Stille straten in Groningen - ANP

Handhavers bij station Leeuwarden, waar amper een reiziger te bekennen was:

Rust bij station Leeuwarden - ANP

En ook rondom het station van Rotterdam was het uitgestorven:

Uitgestorven Rotterdam Centraal - ANP

Was er dan echt helemaal niemand buiten? Toch wel. Alleen al bij een controle op de A2 tussen Zaltbommel en Den Bosch werden tientallen boetes uitgedeeld. En deze mensen in Groningen hadden ook zo hun redenen om na 21.00 uur nog op straat te zijn: