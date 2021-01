Wuhan ging jaar geleden op slot, zo keek de wereld toen naar corona

Dit weekend een jaar geleden ging de Chinese stad Wuhan volledig in lockdown, vanwege de uitbraak van een toen nog onbekend virus. Miljoenen mensen konden vanaf 23 januari 2020 hun huis niet meer uit. Ruim een jaar later heeft het coronavirus bijna de hele wereld in z'n greep.

'Ik wist dat het niet bij één besmetting bleef'

De Italiaanse Francesca Pannuti woont in Milaan en organiseert fietstochten. "Vorig jaar januari werd hier het Chinees nieuwjaar geannuleerd uit respect voor de situatie in Wuhan. Toen begon het voor mij", vertelt Pannuti aan de telefoon. "Eind februari las ik het nieuws over de eerste besmetting in Italië. Ik herinner mij dat ik achter de computer zat en tegen m'n partner zei: 'het is menens'. Hij stelde mij gerust door te zeggen dat het maar één besmetting was, maar ik wist dat het daar niet bij bleef."

Italië werd in het voorjaar uiteindelijk een van de zwaarst getroffen landen van Europa. Pannuti kon tot juni niet werken, daarna langzamerhand wel weer. "Zo'n lockdown was wat mij betreft de enige mogelijkheid om het virus te bestrijden. De zorg kon het niet aan. Er waren geen plekken meer in het ziekenhuis, mensen gingen thuis dood."

Over wat Pannuti het meest mist, hoeft ze niet lang na te denken. "Het sociale leven. Milaan is een stad waar veel te beleven is. Mensen gaan naar buiten voor een aperitief, er zijn tentoonstellingen, veel restaurants en bars. Voor mij is nu het belangrijkste dat m'n kinderen naar school kunnen. Ze zijn klein en het is een belangrijke periode in hun leven."