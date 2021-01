Waterpolocoach Havenga: 'Gemiste Spelen van 2012 en 2016 hebben ons lang achtervolgd'

De gemiste Olympische Spelen van 2012 en 2016 waren de voorbije jaren de vervelende bijsmaak in de successen van de waterpolovrouwen. De zwaarbevochten olympische kwalificatie tegen Griekenland maakte zaterdag een einde aan dat gevoel.

"Dit is de afsluiting van een heel mooi traject", stelde bondscoach Arno Havenga, die in 2016 ook aan het roer stond toen Oranje werd uitgeschakeld. "We hebben vaak mooie resultaten geboekt, maar ons nooit gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dat blijft je dan toch een beetje achtervolgen."

De huidige generatie waterpolosters presteerde de afgelopen tien jaar zeer behoorlijk met onder andere een Europese titel in 2018 en twee finaleplaatsen op het EK in 2016 en 2014. Oranje haalde in 2015 zilver op het WK.

Havenga geeft toe zaterdag nog weleens even aan die eliminaties uit 2012 en 2016 te hebben gedacht. "We hebben geprobeerd het verleden met rust te laten. Ik ben dus heel blij dat het nu is gelukt."

Naast Havenga zullen ook Nomi Stomphorst, Vivian Sevenich en Sabrina van der Sloot opgelucht zijn. Het drietal maakte de voorgaande twee uitschakelingen mee.