Wekdienst 24/1: 'Koffie drinken' tegen corona • Pakt Schulting weer allroundtitel?

Goedemorgen! De organisator van het protest vorige week op het Museumplein gaat deze week weer "koffie drinken" op dezelfde plek. En Suzanne Schulting kan opnieuw goud winnen op het EK shorttrack. Het weer: vanochtend trekken enkele winterse buien naar Duitsland weg, daarachter wordt het droog en breek de zon af en toe door. Het wordt 3 tot 5 graden. In de avond kan in het zuiden wat sneeuw vallen. De komende dagen blijft het licht winters met temperaturen rond 4 of 5 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vorige week liep een illegale demonstratie op het Museumplein flink uit de hand. Nieuwe demonstraties van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen zijn geannuleerd, maar initiatiefnemer Michel Reijinga heeft aangekondigd "koffie te drinken" op het Museumplein tussen 14.00 en 16.00 uur. Ook in Eindhoven, waar eigenlijk gedemonstreerd zou worden, wordt koffie gedronken. Dat is op het 18 Septemberplein. Reijinga zegt dat het aan anderen is of ze naar Amsterdam en Eindhoven gaan.

Anti-islambeweging Pegida wil ook demonstreren in Eindhoven. De demonstratie is verboden, maar voorman Edwin Wagensveld zegt zich daar niets van aan te trekken. Burgemeester Jorritsma vreest ongeregeldheden omdat Pegida zegt een koran te willen verbranden.

In Gdansk is de derde en laatste dag van het EK shorttrack. Suzanne Schulting kan bij de vrouwen voor de derde keer achter elkaar de allroundtitel veroveren. Het EK is live te volgen vanaf 13.10 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Daar vind je vanmiddag ook streams van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen én van de wereldbeker veldrijden in Overijse (België).

Wat heb je gemist? In Urk is een noodbevel afgegeven in verband met de onrust die is ontstaan na het ingaan van de avondklok. Vele tientallen jongeren protesteerden gisteravond na 21.00 uur in het havengebied tegen de avondklok. Ze reden met zo'n honderd auto's toeterend door de haven, waar ook een teststraat van de GGD in brand werd gestoken. Een nog onbekend aantal mensen is opgepakt en er zijn meerdere boetes uitgedeeld. "Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen", reageerde burgemeester Van den Bos op Twitter.

Ander nieuws uit de nacht: Na ingaan avondklok: stille pleinen en straten, her en der onrust: op sommige plekken werd gedemonstreerd tegen de maatregel. In Rotterdam, Den Helder en Amersfoort waren groepjes demonstranten op de been.

Luchtvaartbemanning hoeft toch geen sneltest te doen voor terugvlucht: luchtvaartmaatschappijen hadden gezegd in de problemen te komen door de maatregel. Het OMT kwam daarom met een advies voor een alternatief protocol voor luchtvaartpersoneel en het kabinet heeft dat advies nu overgenomen.

Britse premier krijgt als eerste leider in Europa telefoontje van Biden: volgens Downing Street ging het onder meer over de handel.

En dan nog even dit: Het heeft weer gesneeuwd in Limburg. Met name in het zuiden is vannacht een flink pak neergekomen. Lokaal ligt daar een centimeter of 6. De Veiligheidsregio's in de provincie waarschuwen voor gladheid. Weggebruikers wordt gevraagd voorzichtig te zijn in het verkeer. De sneeuw levert natuurlijk mooie plaatjes op: