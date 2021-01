Politiebond: rellen mogelijk voorbode komende weken • Ambtswoning Halsema beveiligd

In Stein heeft de burgemeester per direct een noodverordening ingesteld. In de Limburgse plaats kwamen gisteren zo'n honderd jongeren bij elkaar die in het centrum wilden feesten na het ingaan van de avondklok. Ze staken vuurwerk af en gooiden dat ook naar agenten. De ME greep in en de relschoppers verspreidden zich in kleinere groepjes. Veertien mensen werden aangehouden, één agent raakte gewond.

De noodverordening, die geldt tot 1 februari, stelt de politie in Stein onder meer in staat om preventief te fouilleren. Ook kunnen mensen strenger gestraft worden. Een overtreding van de noodverordening wordt beschouwd als strafbaar feit, in tegenstelling tot het overtreden van de avondklok.