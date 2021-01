Politie zet traangas in bij protest Eindhoven • Ook in Amsterdam grijpt politie in

De GGD Flevoland onderzoekt hoe het testen op corona op Urk zo snel mogelijk weer kan worden hervat. Dat de testlocatie in het havengebied van het dorp gisteravond in brand werd gestoken "gaat ons niet in de koude kleren zitten", reageert Cees Verdam, directeur GGD Flevoland. "Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in, en dan is dit een flinke een klap in ons gezicht."

Zo ligt de teststraat er nu bij:

De testlocatie werd bij een protest tegen de avondklok in brand gestoken. De brandstichting is nu een zaak voor de politie, schrijft de GGD, "die laten we haar werk doen". Bij de onlusten zijn twee mensen aangehouden. Ook deelde de politie enkele tientallen boetes uit.

Dit zijn beelden van gisteravond; toeterende auto's reden toen rond de brandende teststraat: