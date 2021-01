Politie grijpt in in Eindhoven • Gemeente Amsterdam geeft noodbevel af

In Nieuw-Zeeland is voor het eerst sinds 18 november weer een coronageval opgedoken buiten een van de quarantainecentra. Het gaat om een 56-jarige vrouw die eind vorig jaar was teruggekomen in Auckland na een reis naar Nederland en Spanje. Na haar terugkeer in Nieuw-Zeeland is ze, zoals verplicht, twee weken in quarantaine gegaan in een quarantainehotel. Daar is ze tot twee keer toe negatief getest op het virus, waarop ze naar huis mocht. Pas later ontwikkelde ze symptomen en bleek ze besmet.

De directeur van de Nieuw-Zeelandse gezondheidsautoriteit, Ashley Bloomfield, zegt dat onderzocht wordt waar ze het virus heeft opgelopen. Welke variant van het virus ze heeft, wordt ook nog bekeken, maar volgens Bloomfield wordt ervan uitgegaan dat ze een van de besmettelijkere varianten van het virus onder de leden heeft. De besmette vrouw zit samen met haar man in thuisisolatie.

Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de vrouw met vier mensen nauw contact heeft gehad. Alle 600 mensen die met haar in het quarantainehotel zaten, zijn gecontacteerd, net als de reizigers op haar vlucht. Minister Hipkins, die verantwoordelijk is voor de coronabestrijding in het land, zegt dat het te vroeg is om verdere maatregelen te nemen. "Het is absoluut niet nodig om nu paniekinkopen te gaan doen of vergelijkbaar gedrag te gaan vertonen."

Nieuw-Zeeland heeft vorig jaar met strenge maatregelen het virus eronder weten te krijgen en het leven voor inwoners is nu vrijwel weer normaal. Sinds het begin van de pandemie zijn er 2276 mensen in het land besmet geraakt en zijn er 25 mensen overleden. Reizigers, op dit moment alleen nog ingezetenen en mensen met een verblijfsvergunning, moeten na aankomst op eigen kosten in quarantaine in speciale hotels. Op die manier probeert de regering te voorkomen dat het virus weer het land wordt binnengebracht. In de hotels zitten nu 79 mensen met het virus.