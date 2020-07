Formule 1 voegt races in Mugello en Sotsji toe aan de kalender

De Formule 1-kalender is met twee races uitgebreid. Daarop stonden nog maar acht races gepland, maar autosportfederatie FIA heeft er twee grand prixs aan toegevoegd.

Op zondag 13 september rijden de coureurs op het circuit van Mugello. Twee weken later, op 27 september, is het Russische Sotsji gastheer van de tiende race van het seizoen.

Eerste Formule 1-race op Mugello

Het circuit van Mugello is nieuw terrein voor de Formule 1. Ferrari gebruikt de baan vaak als testcircuit. Voor de Italiaanse renstal is de race op Mugello de duizendste grand prix in de Formule 1.

De Grand Prix van Rusland wordt sinds 2014 jaarlijks gereden rond de olympische stadions van Sotsji, waar in dat jaar de Winterspelen werden gehouden.

Mogelijk is er in Sotsji weer publiek bij de race aanwezig. Bij de eerste acht raceweekeinden blijven de tribunes sowieso leeg. De FIA neemt met de FOM, het management van de Formule 1, en de Russische autoriteiten pas later een beslissing over de aanwezigheid van supporters bij de race aan de Zwarte Zee.