Uitverkoop David Hasselhoff: 250.000 euro voor sprekende auto K.I.T.T.

Op een online veiling van de Amerikaanse acteur David Hasselhoff is een replica van de pratende auto K.I.T.T. uit de tv-serie Knight Rider voor omgerekend 250.000 euro onder de digitale hamer gegaan. Hasselhoff veilde allerlei bezittingen, kondigde hij begin deze maand al aan.

Wie de geavanceerde wagen heeft gekocht, is niet bekendgemaakt. De omgebouwde 1982 Pontiac Trans Am staat op een parkeerplaats in Groot-Brittannië op de eigenaar te wachten.

Hasselhoff heeft ook kledingstukken geveild, waaronder een rode Baywatch-zwembroek die hij droeg in een bijrolletje in een Spongebob-film. De zwembroek bracht een ruime 2000 euro op. Een zilverkleurig jasje dat Hasselhoff, ook zanger, droeg bij een concert werd voor bijna 2300 euro van de hand gedaan.

Lunchafspraak

De Amerikaanse acteur had naast spullen ook een lunchafspraak op de online veiling gezet. Hasselhoff hoopte dat een etentje met hem zo'n 17.000 euro op zou leveren, maar dat viel tegen. Er werd drie keer geboden op de ontmoeting, en uiteindelijk ging de date voor bijna 7500 euro onder de hamer.