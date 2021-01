Pak sneeuw in Limburg, waarschuwingen voor gladheid

In heel Limburg is sneeuw gevallen. Met name in het zuiden is vannacht een flink pak neergekomen. Lokaal ligt daar een centimeter of 6.

De Veiligheidsregio's in de provincie waarschuwen voor gladheid. Weggebruikers wordt gevraagd voorzichtig te zijn in het verkeer.

Op sociale media delen inwoners foto's van de witte deken in hun straten en tuinen: