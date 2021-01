Britse premier krijgt als eerste leider in Europa telefoontje van Biden

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste telefoontje met een Europese leider gepleegd. Hij sprak met de Britse premier Boris Johnson. Volgens Downing Street ging het onder meer over de handel.

Premier Johnson maakte aan Biden duidelijk dat Groot-Brittannië graag een handelsverdrag met de Amerikanen sluit, nu de Britten geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.

Johnson lijkt daar meer haast mee te hebben dan de Amerikanen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei vrijdag dat er nog geen plannen zijn voor een handelsdeal. De nieuwe president is te druk met het bezweren van de coronacrisis en het realiseren van een coronasteunpakket van bijna 2000 miljard dollar.

Klimaatproblemen en buitenlandbeleid

In de verklaring van het Witte Huis over het telefoongesprek tussen Biden en Johnson wordt er dan ook met geen woord gerept over de handel. Wel spraken beide regeringsleiders volgens Washington over de coronacrisis, de aanpak van de klimaatproblemen en het beleid ten aanzien van China, Iran en Rusland.

Het telefoontje van Biden aan Johnson was het derde gesprek met een buitenlandse leider dat de nieuwe Amerikaanse president heeft gepleegd. Eerder belde hij al met de Canadese premier Trudeau en de Mexicaanse president López Obrador.