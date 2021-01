Twee aanhoudingen bij rellen in Urk, tientallen boetes: 'Dramatische avond'

Gisteravond werd een noodbevel afgegeven in verband met de onrust die is ontstaan na het ingaan van de avondklok. Vele tientallen jongeren protesteerden na 21.00 uur in het havengebied tegen de avondklok. Ze reden met zo'n honderd auto's toeterend door de haven, waar ook een teststraat van de GGD in brand werd gestoken:

Een noodbevel kan worden ingezet bij bijvoorbeeld een oproer, ramp of zware ongevallen. Als een noodbevel wordt afgegeven is de burgemeester bevoegd om alle bevelen te geven die hij nodig acht voor handhaving van de openbare orde of om gevaar te beperken. In Urk bleven de mobiele eenheid en de marechaussee klaarstaan om waar nodig in te grijpen.

"Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen", reageerde burgemeester Van den Bos op Twitter . "Op dit moment rest mij als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar één middel: het noodbevel met de inzet van de ME. We willen rust op Urk." Uiteindelijk was de inzet van de ME niet nodig om de rust te herstellen.

De politie bevestigt dat de brand in de teststraat in de haven is aangestoken. Op beelden is te zien dat een deur van het gebouw wordt ingetrapt. Daarna is te zien dat er brand is. Verder zijn agenten bestookt met vuurwerk en bekogeld met stenen. Ook zijn er politieauto's vernield.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie zeer verontwaardigd te zijn. "Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde, met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven." De brandstichting vinden ze "een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen".