Late goal bezorgt Heracles winst tegen Heerenveen

Heracles Almelo heeft thuis in een matig duel gewonnen van sc Heerenveen. Vlak voor tijd maakte Delano Burgzorg de enige treffer van de wedstrijd na slordig balverlies van de Friezen: 1-0.

Heerenveen heeft nu al bijna drie maanden niet meer gewonnen in de eredivisie. De laatste overwinning was op 1 november van vorig jaar. Sindsdien werd er vijf keer verloren en zes keer gelijkgespeeld.

Silvester van der Water kreeg al vroeg in de wedstrijd een grote kans om Heracles op voorsprong te zetten, maar hij schoot wild over. Na die sterke openingsfase voor de thuisploeg ontspon zich een matige eerste helft in Almelo, die nauwelijks gevaar voor de beide goals opleverde.

Ook de tweede helft leverde amper doelpogingen op. Er was opnieuw een vroege kans voor Heracles, maar Burgzorg schoot voorlangs.

Tien minuten voor tijd leverde een combinatie tussen Joey en Henk Veerman nog een prima kans op voor Heerenveen. Rami Hajal kwam echter niet verder dan een enorme afzwaaier.

Na ruim een uur spelen mocht Ahmed Kutucu, die bij Schalke 04 door de komst van Klaas-Jan Huntelaar overbodig was geworden, zijn debuut maken voor Heracles.

De wedstrijd leek op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien, totdat Kutucu de bal kreeg na een fout van Arjen van der Heide. De tweevoudig Turks international ging de zestien in en vond Burgzorg, die ditmaal wel scoorde.

Bekijk hieronder de reacties van matchwinner Delano Burgzorg en sc Heerenveen-trainer Johnny Jansen: