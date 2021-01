Topper in kwartfinales beker: Ajax tegen PSV, Feyenoord uit naar Heerenveen

Terwijl de achttiende speelronde van de eredivisie nog volop bezig is, is er zaterdag geloot voor de kwartfinales van het nationale bekertoernooi. De traditionele topdrie ging, voor het eerst in acht jaar, de koker in en twee ervan werden aan elkaar gekoppeld: Ajax - PSV.

Feyenoord gaat op bezoek bij sc Heerenveen, Vitesse gaat op bezoek bij Excelsior Rotterdam en NEC ontvangt VVV-Venlo. De winnaars van de duels sc Heerenveen-Feyenoord en Excelsior-Vitesse spelen in de halve finales een thuiswedstrijd.

De duels in de achtste finales worden gespeeld op 9, 10 en 11 februari. De loting voor de halve finales is op zaterdag 13 februari.