Plichtmatig PSV overleeft knotsgekke minuten, boekt zege, maar verliest Madueke

Toch zullen er ondanks de zege zorgen zijn in Eindhoven. PSV zag namelijk al na twintig minuten dat Noni Madueke een blessure aan de rechterhamstring kreeg. De Engelsman kwam nog even terug in het veld, maar voelde al snel dat verder spelen zinloos was.

Een allerminst overtuigend PSV blijft in de eredivisie in het spoor van koploper Ajax en runner-up Vitesse. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-0 van RKC Waalwijk dankzij een fraai genomen vrije trap van Eran Zahavi en een goal van Pablo Rosario.

PSV schrok wakker en ging onder aanvoering van invaller Donyell Malen, die eerder voor Madueke in het veld was gekomen, op jacht naar de voorsprong met een stevig schot tegen de vuisten van doelman Kostas Lamprou.

Eerst schoot oud-PSV'er Lennerd Daneels van dichtbij tegen de uitgestrekte hand van PSV-goalie Yvon Mvogo. Niet veel later raakte Ayman Azhil de binnenkant van de paal en haalde Jordan Teze in dezelfde aanval een inzet van RKC'er Melle Meulensteen van de lijn. Mvogo moest daarna weer handelend optreden bij een kopbal van Ahmed Touba.

PSV was na de blessure van Madueke niet bij de les en RKC creëerde in een aantal knotsgekke minuten vier enorme kansen, waaruit de Waalwijkers toch minimaal een keer hadden moeten scoren.

In de tweede helft gaf PSV nauwelijks nog kansen weg. Zahavi raakte nog de bovenkant van de paal met een kopbal, waarna Pablo Rosario het duel op slot gooide door een lage voorzet van Ryan Thomas binnen te schieten.

Het was voor de in Eindhoven soms verguisde Rosario een mooie opsteker op een verder saaie voetbalavond.

'Leren van duels met Volendam en RKC'

"In de eerste helft hebben we het niet goed gedaan, het was gewoon slecht. Het is maar goed dat Yvon (Mvogo, red.) scherp was en dat Jordan Teze de bal van de lijn haalde", zei Rosario na afloop.

Rosario erkent dat het duel met RKC Waalwijk eigenlijk een kopie was van het bekertreffen met FC Volendam. "Hier moeten we van leren, want in beide duels konden we op achterstand komen. We trekken die duels over de streep, maar het was niet goed van ons."

Bekijk hieronder de reacties van Pablo Rosario, Roger Schmidt en RKC Waalwijk-coach Fred Grim: