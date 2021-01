Nederland na de avondklok: stille straten, maar onrust in Urk en Limburgse Stein

Sinds het ingaan van de avondklok is het nagenoeg overal in het land rustig op straat. Op doorgaans drukke punten in de grote steden, zoals de Grote Markt in Groningen, de Dam in Amsterdam en bij het Centraal Station in Den Haag, is nauwelijks iemand te zien en de snelwegen zijn bijna leeg.

Op sommige plekken werd wel gedemonstreerd tegen de maatregel. In Rotterdam, Den Helder en Amersfoort waren groepjes demonstranten op de been.

In Urk werd een coronateststraat van de GGD in brand gestoken en rijden jongeren in auto's rond bij de haven. De ME is daar opgeroepen, maar is nog niet in actie gekomen.

In Rotterdam kregen voor de Markthal verscheidene mensen een boete omdat zij bij het ingaan van de avondklok niet weg wilden gaan. Ook werden er een paar gearresteerd. Na een half uurtje was het daar weer rustig.

In het Limburgse Stein gooiden tientallen jongeren met vuurwerk. De politie werd daarop ingeschakeld, maar vanwege de "groepsgrootte en de veiligheid van omstanders" werd de ME opgeroepen, zegt een politiewoordvoerder. Rond 22.00 uur waren de acties van de ME nog gaande.

'Het wordt een lange adem'

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zei in Nieuwsuur dat hij al veel foto's van agenten had ontvangen van lege straten. "Ik ga met vertrouwen de nacht in, maar het wordt een lange adem".

Volgens Struijs is de agenten opgedragen om streng te handhaven. "Iedereen moet weten dat het een serieuze gezondheidscrisis is en er wordt dan ook snel beboet." Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn nog niet bevoegd om boetes uit te delen. Daar komt naar alle waarschijnlijkheid maandag verandering in.

Langs de snelweg A2 bij Zaltbommel hield de politie direct na het ingaan van de avondklok een grote controle. Bij verzorgingsplaats De Lucht stonden volgens Omroep Gelderland rond 21.00 uur tientallen politieauto's opgesteld en werden meerdere boetes aan automobilisten uitgedeeld.

Uit andere plaatsen wordt gemeld dat het rustig blijft. "Breda lijkt zich aan de avondklok te houden", concludeerde de Bredase burgemeester Paul Depla in Nieuwsuur. Volgens Depla wordt er vanavond volop gecontroleerd door agenten. "Van de mensen die op straat zijn, heeft ongeveer 95 procent een werkgeversverklaring bij zich."