Na ingaan avondklok: stille pleinen en straten, maar onrust in Urk en Limburgse Stein

Sinds het ingaan van de avondklok is het nagenoeg overal in het land rustig op straat. Op doorgaans drukke punten in de grote steden, zoals de Grote Markt in Groningen, de Dam in Amsterdam en bij het Centraal Station in Den Haag, is nauwelijks iemand te zien en de snelwegen zijn bijna leeg.

Op sommige plekken werd wel gedemonstreerd tegen de maatregel. In Rotterdam, Den Helder en Amersfoort waren groepjes demonstranten op de been.

In Urk werd een coronateststraat van de GGD in brand gestoken en rijden jongeren in auto's rond bij de haven. De ME is daar opgeroepen, maar is nog niet in actie gekomen.

In Rotterdam kregen voor de Markthal verscheidene mensen een boete omdat zij bij het ingaan van de avondklok niet weg wilden gaan. Ook werden er een paar gearresteerd. Na een half uurtje was het daar weer rustig.

Zo werd er in Rotterdam gedemonstreerd: