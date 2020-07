Scholieren pellen weer bollen in coronatijd

NOS Stories maakte in april deze video over bijbaantjes voor jongeren tijdens de coronacrisis:

Het is een van de bekendste vakantiebaantjes en generaties zijn er mee opgegroeid. Maar de laatste jaren was er minder animo: "Er zijn meer andere baantjes bij gekomen en misschien hebben ze minder hard geld nodig", zegt Blokker.

"Het werk gaat nu goed. Het is fijn dat ik zoveel mensen heb", zegt bollenteler Nico Blokker uit Sint Maartensvlotbrug tegen NH Nieuws . "Omdat de vraag naar vakantiekrachten toch wat minder was in de toeristensector en bij de restaurants, heb ik meer aanbod gekregen van scholieren die willen pellen."

Waar het in andere jaren steeds lastiger werd om aan scholieren te komen om bollen te pellen, is het voor de bollenkwekers in dit coronajaar een stuk eenvoudiger om aan genoeg mensen te komen.

Aan de lopende band waar de bollen op hoog tempo voorbij rollen, zitten twee vriendinnen. De een is voor het eerst mee, de ander doet het al een jaar of drie. "Ik vind het wel leuk werk en gezellig zo. Ik kan me best voorstellen dat een hoop jongeren het thuiszitten zat zijn, ik wel in ieder geval." De twee sparen voor een vakantie op Vlieland.

In between jobs

Haar buurvrouw, even verderop aan de band, is geen scholier meer: "Ik zit nu 'in between jobs' en ben hier eigenlijk ook door de coronaproblemen. Ik gaf rijles maar dat stortte helemaal in. Ik was er eigenlijk ook wel klaar mee en ben nu op zoek naar wat anders. Gelukkig kon ik hier bij mijn buurman aan de slag."

De komende weken gaat het pellen nog wel even door. "Er komen hier zo'n 100.000 bloembollen per dag voorbij", zegt Blokker. "We hebben 14 hectare tulpen en dan komen ook de krokussen en narcissen nog."

Voorzitter Jaap Bond van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur zegt dat deze trend in de hele tuinbouwsector merkbaar was. "Toen de scholen dicht gingen, gingen scholieren op zoek naar werk. Dat was heel gunstig voor de sector."