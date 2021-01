Om 21.00 uur is de avondklok ingegaan, dit zijn de regels en uitzonderingen

Het zal je niet ontgaan zijn: om 21.00 uur is de avondklok ingegaan. Je mag tot 04.30 uur 's nachts niet meer naar buiten tenzij je een goede reden hebt. De maatregel geldt elke avond tot ten minste de nacht van 9 op 10 februari. Wat mag er wel en wat mag er niet? We zetten de regels op een rij.

Wanneer mag je wel naar buiten?

Het hele idee achter de avondklok is natuurlijk dat je binnen blijft. Maar het kan zijn dat je toch de straat op moet, dus er zijn uitzonderingen op de thuisblijfplicht. Dan gaat het bijvoorbeeld om een noodsituatie, als jij of je huisdier dringend medische hulp nodig hebben of als je voor je werk naar buiten moet.

Ook als je mantelzorger bent, naar het buitenland reist of juist terugkomt, je hond wilt uitlaten of onderweg bent in verband met een uitvaart of examen van je studie, mag je na 21.00 uur naar buiten. Kijk hier voor het volledige overzicht.

Hoe toon je aan dat je op straat mag zijn?

Je zult moeten bewijzen dat je na het ingaan van de avondklok naar buiten moet. Dat gebeurt in eerste instantie met een 'Eigen verklaring avondklok' die je zelf in moet vullen en waarop je de reden aangeeft dat je op straat bent. Maar dat is in veel gevallen niet genoeg.

Afhankelijk van jouw reden moet je met aanvullend bewijs komen. Ben je voor je werk op straat, dan moet je werkgever ook een werkgeversverklaring invullen.

De avondklok wordt onder meer ingesteld vanwege zorgen over de Britse variant. NOS op 3 legt uit hoe dat zit: