Larry King stelde geen moeilijke vragen, iedereen wilde bij hem in de show

Larry King - AFP

De Amerikaanse talkshowpresentator Larry King, die vandaag op 87-jarige leeftijd overleed, was vooral bekend van zijn dagelijkse talkshow Larry King Live. Het was 25 jaar lang een van CNN's populairste programma's. King, die steevast bretels droeg, sprak vrijwel alle beroemdheden en politici die tussen 1985 en 2010 in het nieuws waren. Zo interviewde hij alle zittende presidenten, veel first ladies en sprak hij ook met Monica Lewinksy, de stagiair die een affaire met president Bill Clinton had. Hij interviewde supersterren als Frank Sinatra en Madonna en had in 1995 een historische aflevering waarin hij sprak met PLO-leider Yasser Arafat, koning Hussein van Jordanië en de Israëlische president Yitzhak Rabin over het vredesproces in het Midden-Oosten. Zijn show was via CNN International in meer dan 100 landen te zien.

Naam: Lawrence Harvey Zeiger Geboortedatum: 19 november 1933 Geboorteplaats: Brooklyn, New York

King groeide op in Brooklyn, in New York. Hij was een van de twee kinderen van zijn Litouwse moeder Jennie Gitlitz en zijn Oostenrijks-Hongaarse vader Aaron Zeiger. Zijn ouders waren orthodoxe Joden en hadden een restaurant. Nadat zijn vader op zijn 44ste was overleden belandde het gezin in de bijstand. Na het afronden van de middelbare school nam King een baan om zijn moeder financieel te ondersteunen. Van jongs af aan wilde hij bij de radio werken. Vlak voor hij eind jaren vijftig zijn debuut maakte bij een lokaal radiostation in Miami veranderde hij zijn naam omdat zijn chef zijn naam te Joods vond klinken en moeilijk te onthouden. Hij koos voor King vanwege een advertentie voor Kings Wholesale Liquor in een lokale krant. Twee jaar later liet hij zijn nieuwe naam ook wettelijk vastleggen. The Larry King Show King presenteerde de eerste jaren verschillende radioprogramma's. In 1960 brak hij ook door op de televisie in Miami met een talkshow. Hij schreef in die periode ook voor een aantal kranten in Miami.

Zijn carrière raakte in een dip toen hij begin jaren zeventig werd gearresteerd omdat hij geld zou hebben gestolen van een voormalige vriend en zakenpartner. Hoewel de beschuldigingen een jaar later werden ingetrokken, zorgde het ervoor dat King tijdelijk geen werk kreeg bij radio- en televisiestations en kranten. Pas in 1975 kreeg hij weer voet aan de grond bij de media in Florida. Drie jaar later brak hij ook nationaal door als presentator van The Larry King Show, een nachtprogramma op de radio waar mensen konden inbellen met ieder onderwerp dat ze wilden. Larry King Live In 1985 vroeg de jonge omroep CNN hem voor een dagelijkse talkshow op televisie. Larry King Live bleek een schot in de roos en bleef 25 jaar onafgebroken op televisie. Aan gasten had hij geen gebrek, want door zijn niet-confronterende manier van interviewen waren vele nationale, maar ook internationale gasten zoals president Poetin, bereid bij hem aan te schuiven. Ook Frank Sinatra, die nooit interviews deed, was een keer te gast bij Larry King Live. In dit interview vertelt King hoe hij dat voor elkaar kreeg.

King deed vooraf nooit veel onderzoek naar zijn gasten omdat hij ervanuit ging dat de kijker ook niets wist van de gast die er zat. Die aanpak leidde ertoe dat hij nooit lastige vragen stelde of gasten het vuur aan de schenen legde. Zijn show werd dan ook al snel een gewild platform voor politici die hier hun zaak kwamen bepleiten of hun kandidatuur voor het presidentschap bekendmaakten, zoals Ross Perot in 1992. In de loop der tijd werd King een internationaal bekende figuur, net zo bekend als de beroemdheden, nieuwsmakers en wereldleiders die hij interviewde. Hartaandoening Nadat hij in 2010 gestopt was bij CNN ging King verder met het interviewen van opmerkelijke persoonlijkheden in de talkshow Larry King Now op streamingdienst Hulu en betaalkanaal RT America. Op deze zender had hij ook een politieke talkshow: PoliticKING with Larry King. King schreef ook bijna twintig jaar lang columns voor de krant USA Today en had gastrollen in series als 30 Rock en Sesamstraat en in films, zoals in Ghostbusters. Nadat hij in 1987 een hartaanval had overleefd schreef hij een aantal boeken over hartaandoeningen. Ook schreef hij een autobiografie, My Remarkable Journey, die werd gepubliceerd in 2009. In 2011 ontving hij een News & Documentary Emmy-Award voor zijn televisiewerk.

Quote Hij heeft veel betekend voor zijn vak. Larry King over zichzelf