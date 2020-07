LTO: toezegging Schouten stap in goede richting, FDF ontevreden

De afdeling melkveehouderij van landbouworganisatie LTO vindt het voorlopig niet nodig dat boeren actievoeren tegen de stikstofplannen van minister Schouten (Landbouw), nu zij experts nog eens naar haar plannen laat kijken. Schouten wil dat de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk wordt verlaagd om de stikstofuitstoot te temperen.

Boeren voeren al meer dan een week actie tegen het plan en willen dat het van tafel gaat. Volgens de landbouwsector is de maatregel slecht voor de gezondheid van koeien. Ook willen ze meer geld voor hun producten, omdat ze extra kosten moeten maken om te voldoen aan de stikstofeisen.

"We zijn een stapje verder gekomen", zei Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij in het NOS Radio 1 Journaal. "Tevreden zijn we pas als ons alternatieve plan wordt doorgevoerd. Maar we hebben iets meer. We zijn in gesprek."

Eigen alternatief

In het alternatief van de boeren gaan ze zelf over het dieet van hun koeien. Ze beloven dat ze hun vee 3 procent minder eiwit te voeren, afgezet tegen het eiwitverbruik in de tweede helft van 2018. Ook wil de sector dat boeren vrijwillig kunnen kiezen tussen de maatregel van Schouten en het voorstel van de sector.

Maar het ministerie noemt het voorstel van de sector te verblijvend. "Het zal geen stand houden bij de rechter", zegt een woordvoerder.

"Royale stikstofvermindering"

Beide plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. "Ik ben ervan overtuigd dat onze doorrekening als alternatief net zoveel oplevert als het plan van het ministerie", zegt Meulenbroeks.

Hij zegt pas tevreden te zijn als hun alternatief ook echt wordt uitgevoerd. "Als voor het alternatief wordt gekozen, dan hebben de boeren in ieder geval de mogelijkheid om daar waar de diergezondheid in het geding zou zijn, om dat te ontlopen."

Het alternatief waar Meulenbroeks naar verwijst, behaalt volgens hem "heel royaal" een vermindering van de stikstofuitstoot met 0,2 kiloton, de doelstelling die minister Schouten ook heeft met haar plan.

"Zand in de ogen"

Sieta van Keimpema van boerengroep Farmers Defence Force ziet in de toezegging van Schouten een methode om de boeren "zand in de ogen te strooien". Ze denkt dan ook dat de acties van boeren door zullen gaan.

"Het is verbazingwekkend dat ze dit het afgelopen half jaar nog niet heeft voorgesteld", zegt Van Keimpema. "Wij hebben geen enkel vertrouwen in deze minister. Ze heeft alle uitgestoken handen van de sector weggeslagen. We zijn maandenlang met het ministerie bezig geweest om te kijken naar oplossingen. Daar zijn ze nooit serieus mee om gegaan."

Boeren betogen ook vandaag weer. Ze blokkeren opnieuw een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Daardoor kunnen vrachtwagens het terrein niet op. De boeren zijn van plan voorlopig niet weg te gaan. "We hebben koffie, koek en broodjes mee. En we hebben heel grote broodtrommels", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost.